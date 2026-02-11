Поиск

Росстат отметил ускорение роста цен на яйца в начале февраля

За вычетом фруктов и овощей, это самый быстрый рост цен на продукты питания

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России с 3 по 9 февраля цены на яйца выросли на 1,5%, сообщил Росстат.

Эта динамика стала самой высокой на продовольственном рынке, за исключением плодоовощной продукции.

Неделей ранее яйца подорожали на 0,4%.

Росстат также сообщил, что цены на овощные консервы для детского питания за неделю повысились на 0,8%, говядину - на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и водку - на 0,5%, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, сахар-песок - на 0,3%, баранину, мороженую рыбу, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия и соль - на 0,2%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

В то же время цены на свинину и пшеничную муку снизились на 0,5%, сметану - на 0,4%, рис - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, сыры - на 0,2%, мясо кур, творог, кефир и маргарин - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

