Маск реорганизует xAI после его слияния со SpaceX

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска после слияния с его же SpaceX изменит организационную структуру, сообщил миллиардер на общекорпоративном собрании, видеозапись которого опубликована в микроблоге xAI.

По словам Маска, бизнес xAI будет разделен на четыре основных направления. Одна из команд будет заниматься чат-ботом Grok, другая - ИИ-моделью для программирования, третья - моделью для создания изображений, четвертая - проектом Macrohard, нацеленным на моделирование программных продуктов с помощью искусственного интеллекта.

"Вероятно, со временем Macrohard станет самым важным нашим проектом", - сказал Маск. Он видит в нем возможности "всеобъемлющей эмуляции" c помощью ИИ всех операций, которые в процессе работы компаний сейчас совершаются людьми с помощью компьютерного оборудования и программного обеспечения.

В рамках реорганизации некоторые сотрудники покинут xAI, что необходимо в связи с ее быстрым ростом, заявил он и добавил, что уходящие сотрудники "больше подходили для ранних стадий" развития xAI. "Поскольку мы достигли определенного масштаба, мы организуем компанию так, чтобы быть эффективнее в этом масштабе", - отметил миллиардер.

Одни из основателей стартапа - Джимми Ба и У Юйхуай (Тони У) - подтвердили свой уход в соцсети X.

Стартап уже опережает конкурентов в таких областях, как генерация изображений и видео, голосовой ИИ и прогнозирование, хотя появился на годы или даже десятилетия позже, чем другие ведущие ИИ-лаборатории, сообщил Маск. xAI был создан три года назад.

"Если вы движетесь быстрее остальных, вы будете лидером, - сказал он. - А xAI движется быстрее остальных".

Пользователи ее платформы Imagine уже создают около 50 млн видеороликов в сутки, сообщили сотрудники в ходе собрания. xAI начала работать над этим инструментом для генерации и редактирования видео полгода назад.

Приложение X, ранее также объединившейся с xAI, установлено более чем у 1 млрд пользователей, а его ежемесячная аудитория составляет 600 млн человек, заявил Маск. При этом стартап в ближайшие месяцы планирует запустить отдельное приложение X Chat и функцию X Money, отметил предприниматель.

Ранее в феврале SpaceX купила xAI, оценив его в $250 млрд. Объединенный бизнес был оценен в $1,25 трлн.

The Wall Street Journal сообщала, что Маск хочет к июлю вывести SpaceX на биржу.

