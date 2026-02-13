Поиск

Минэкономразвития видит "значительный потенциал" для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе потребительская активность замедлялась, инфляционные ожидания населения не росли, что сохраняет "значительный потенциал" для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, считают в Минэкономразвития.

"Решение Банка России оцениваем позитивно. При этом важно учитывать, что опубликованные сегодня Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг", - заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку до 15,5% с 16%.

"Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер. В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% м/м), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - отмечает Денисов.

"Кроме того, по оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки", - считают в министерстве.

Росстат сообщил, что инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Хроника 16 февраля 2024 года – 13 февраля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Минэкономразвития НДС Росстат Лев Денисов Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 48 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });