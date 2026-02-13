Минэкономразвития видит "значительный потенциал" для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе потребительская активность замедлялась, инфляционные ожидания населения не росли, что сохраняет "значительный потенциал" для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, считают в Минэкономразвития.

"Решение Банка России оцениваем позитивно. При этом важно учитывать, что опубликованные сегодня Росстатом месячные данные оказались ощутимо ниже недельных показателей за счет более широкого спектра наблюдаемых товаров и услуг", - заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя решение Банка России снизить ключевую ставку до 15,5% с 16%.

"Эффект разовых факторов (перенос НДС в цены в январе 2026 года, а также перенос роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь) носил ограниченный характер. В результате инфляция в январе с исключением разовых факторов была близка к среднему уровню 2016-2019 годов (0,5% м/м), когда она находилась на уровне таргета Банка России", - отмечает Денисов.

"Кроме того, по оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки", - считают в министерстве.

Росстат сообщил, что инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.