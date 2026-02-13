Поиск

Вложения по программе долгосрочных сбережений в 2025 году превысили 717 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Граждане с момента запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС) заключили более 10 млн договоров, объем привлеченных средств превысил 717 млрд рублей, сообщил Минфин.

"По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 млрд рублей. За два года действия программы привлечено более 717 млрд рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 млн человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - отметил через пресс-службу министр финансов Антон Силуанов.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в марте говорил, что целевой показатель по объему привлеченных средств на 2025 год - 750 млрд рублей.

Объем вложений в ПДС с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений в 2024 году был равен 220 млрд рублей.

По поручению президента Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы в 2026 году должен составить не менее 1% ВВП.

В 2025 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тыс. рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.

Алексей Яковлев Антон Силуанов Минфин ПДС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });