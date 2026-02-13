Вложения по программе долгосрочных сбережений в 2025 году превысили 717 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Граждане с момента запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС) заключили более 10 млн договоров, объем привлеченных средств превысил 717 млрд рублей, сообщил Минфин.

"По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 млрд рублей. За два года действия программы привлечено более 717 млрд рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 млн человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - отметил через пресс-службу министр финансов Антон Силуанов.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в марте говорил, что целевой показатель по объему привлеченных средств на 2025 год - 750 млрд рублей.

Объем вложений в ПДС с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений в 2024 году был равен 220 млрд рублей.

По поручению президента Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы в 2026 году должен составить не менее 1% ВВП.

В 2025 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тыс. рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.