Чернышенко ждет роста числа турпоездок по России этой зимой на 8,7%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число туристических поездок по России за этот зимний сезон вырастет на 8,7%, до 33,7 млн, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Зимний туристический сезон еще идет у нас с ноября по март, но уже сейчас можно сказать, что интерес граждан к путешествиям по стране стабильно высок. Туристический сезон проходит спокойно, без серьезных происшествий. По предварительным данным прогнозируем 33,7 млн турпоездок. Это на 8,7% больше, чем в прошлый зимний сезон", - сказал он.

По словам Чернышенко, горнолыжный туризм остается одним из основных видов зимнего отдыха. В сезоне 2024-2025 годов горнолыжные курорты посетили более 8 млн человек. В этом горнолыжном сезоне ожидается увеличение потока туристов еще на 10%.

По данным правительства, наибольшее количество посетителей горнолыжных комплексов в новогодние каникулы зафиксировано в Краснодарском крае, Республике Алтай, Свердловской области, Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской области. Горнолыжные курорты Северного Кавказа в каникулы приняли 70,8 тысячи человек, что на 18% выше показателя прошлого года.

"Помимо полюбившихся курортов, была возможность посетить и новые, которые запустили в 2025 году: Мамисон в Северной Осетии и Арсеньев в Приморье. Многие курорты расширили зоны катания: особенно отмечу Манжерок и Белокуриха на Алтае, Губаха в Пермском крае, Снегорка в Магаданской области. Продолжает развиваться один из высочайших горнолыжных курортов Европы Эльбрус", - сообщил вице-премьер.

В целом зимний туристический сезон проходит спокойно, без серьезных происшествий.