Золото падает на 2,2%, торгуется ниже $5000 за унцию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Драгоценные металлы дешевеют во вторник на фоне сниженной ликвидности в связи с празднованием Нового года по лунному календарю и выходным днем в США накануне.

К 12:38 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex понизились примерно на 2,2%, до $4938,2 за унцию.

Фьючерсы на серебро падают на 4,5%, до $74,49 за унцию, на платину - на 3,7%, до $2000 за унцию.

"Пониженная ликвидность из-за праздников, особенно в Китае и Азии, а также в Соединенных Штатах, означает снижение спроса на рынке", - отметил старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

Дополнительное давление на драгметаллы оказывает ослабление геополитической напряженности и укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров со стороны держателей других валют.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,2%.

Comex США
