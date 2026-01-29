Поиск

Сбербанк ожидает кратный рост хищений с применением дипфейков в 2026 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает активное внедрение мошенниками ИИ-инструментов и ожидает кратный рост объемов хищений с применением дипфейков (deepfake), заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Дипфейк - это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Он позволяет подменять лицо, мимику, жесты и голос в видео или звуковой дорожке. Метод используется в различных мошеннических схемах, например, fake boss.

"Мошенники делают перегруппировку и уходят в другие инструменты. Они быстро, в течение полугода, фактически разработали целую большую индустрию дипфейков (deepfake). Мы об этом говорим с вами вместе в течение года, наверное, что это придет. Уже пришло, я знаю, у меня в базе данных есть какие-то руководители аппаратов, руководители структур, комитетов, от имени которых рассылаются разные всякие дипфейки и так далее", - сказал Кузнецов во время выступления в Совете Федерации.

"Тысячи уже таких рассылок, делается это в секунду, делается это мгновенно. Есть у нас инструмент, как с этим бороться? Пока нет. Надо его вводить? Очевидно надо, на наш взгляд, надо было вчера это делать", - добавил он.

Кузнецов в ноябре уже призывал расширить практику распознавания дипфейков. По его мнению, нужно принимать законодательные меры, в том числе вводить уголовную ответственность за мошенничество с использованием этой технологии.

