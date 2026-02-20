Минсельхоз объяснил сезонностью рост оптовых цен на яйца в РФ

Он не повлияет на цены в рознице, заявили в ведомстве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемый в настоящее время рост оптовых цен на яйца в РФ носит сезонный характер, связан с увеличением затрат и повышением спроса. Он не повлияет на цены в рознице, считают в Минсельхозе.

"В настоящее время на фоне низких закупочных цен прошлого года и в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства наблюдается определенное повышение оптовых цен. При этом оно практически не окажет влияния на цены в рознице", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз напомнил, что в 2025 году в РФ было произведено 48,6 млрд штук яиц, что на 4,3% больше, чем в 2024 году. В январе 2026 года положительная динамика сохранилась: по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено 3,5 млрд яиц, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

"В условиях высокого предложения цены производителей год к году снизились на 5,7% на яйца первой категории (до 74,5 рубля/десяток) и на 15,8% - второй категории (до 56,9 рубля/десяток). В рознице, по данным Росстата, яйца подешевели за год на 14,4%", - говорится в сообщении.

Для поддержки птицеводческих предприятий в РФ действует льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, компенсация части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков в размере 25% от стоимости объекта.