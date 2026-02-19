Дерипаска предупредил о миллиардных потерях бюджета в случае реструктуризации "Самолета"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что возможная банковская реструктуризация девелоперской компании "Самолет" обойдется убытками для экономики.

"Кабальная банковская реструктуризация "Самолета" обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики", - написал он в Telegram.

По мнению бизнесмена, прошлый опыт прохождения кризисов свидетельствует о том, что не стоит допускать банкротства системных компаний.

"Гораздо разумнее дать им ("Самолету - ИФ) 50 млрд рублей на три года в обмен на 25-30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже", - отметил Дерипаска.

20 февраля в Минфине планируется совещание рабочей группы, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки девелоперу. При этом прямыми субсидиями компанию не поддержат и в льготном кредите откажут.

4 февраля о том, что девелопер "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке, сообщил сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

В Минстрое и в Банке России ситуацию с "Самолетом" назвали не системной для всей отрасли.

19 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что правительство не готово поддержать "Самолет" прямыми субсидиями и отказывает в выделении льготного кредита.