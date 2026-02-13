Поиск

ЦБ отметил "зашумленность" данных Росстата по инфляции в январе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России прокомментировал данные Росстата по инфляции за январь, которые оказались существенно лучше цифр, следовавших из расчетов на основе недельной динамики.

Обновленный среднесрочный макропрогноз ЦБ опубликовал 13 февраля днем, одновременно с решением по ставке. Прогноз по инфляции на 2026 год был повышен с 4-5% до 4,5-5,5%. Вечером Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен за январь, которые не были доступны ЦБ при подготовке прогноза, и они заметно смягчили оценки годовой инфляции на текущий момент.

Новый прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в 4,5-5,5% учитывал как неопределенность относительно будущей динамики инфляции, так и возможности дооценки фактической инфляции за январь по сравнению с оперативными недельными данными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. Регулятор напомнил, что недельные данные он всегда рассматривает только как приблизительный ориентир.

"При этом картина роста цен в январе - как в целом, так и по отдельным компонентам - очень сильно искажена влиянием повышения НДС. Для оценки устойчивой инфляции к предстоящим решениям по ДКП более значимыми будут данные по ценам за февраль-март, в которых этих искажений будет гораздо меньше", - подчеркнул ЦБ.

Детальный анализ роста цен за январь Банк России планирует представить в ежемесячном материале позже.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен в январе 2026 года (1,62%) оказался значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Хроника 07 июня 2024 года – 13 февраля 2026 года Инфляция в России
Банк России НДС Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

 США могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из России

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

ЦБ РФ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });