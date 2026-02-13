ЦБ отметил "зашумленность" данных Росстата по инфляции в январе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России прокомментировал данные Росстата по инфляции за январь, которые оказались существенно лучше цифр, следовавших из расчетов на основе недельной динамики.

Обновленный среднесрочный макропрогноз ЦБ опубликовал 13 февраля днем, одновременно с решением по ставке. Прогноз по инфляции на 2026 год был повышен с 4-5% до 4,5-5,5%. Вечером Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен за январь, которые не были доступны ЦБ при подготовке прогноза, и они заметно смягчили оценки годовой инфляции на текущий момент.

Новый прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в 4,5-5,5% учитывал как неопределенность относительно будущей динамики инфляции, так и возможности дооценки фактической инфляции за январь по сравнению с оперативными недельными данными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. Регулятор напомнил, что недельные данные он всегда рассматривает только как приблизительный ориентир.

"При этом картина роста цен в январе - как в целом, так и по отдельным компонентам - очень сильно искажена влиянием повышения НДС. Для оценки устойчивой инфляции к предстоящим решениям по ДКП более значимыми будут данные по ценам за февраль-март, в которых этих искажений будет гораздо меньше", - подчеркнул ЦБ.

Детальный анализ роста цен за январь Банк России планирует представить в ежемесячном материале позже.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен в январе 2026 года (1,62%) оказался значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.