Минфин РФ 25 февраля разместил ОФЗ на сумму 176,195 млрд руб. по номиналу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 25 февраля разместило в общей сложности облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 176,195 млрд рублей по номиналу, из которых бумаги на 129,39 млрд рублей были проданы на двух первичных аукционах, а оставшаяся часть (на 46,805 млрд рублей) реализована министерством в ходе дополнительного размещения после аукционов (ДРПА).

В результате общий объем размещения гособлигаций с начала 2026 года достиг 932,827 млрд рублей по номиналу, что составляет 77,7% от квартального плана в размере 1,2 трлн рублей. Таким образом, для достижения запланированного уровня размещения за оставшиеся до конца первого квартала четыре аукционных дня Минфину необходимо продать ОФЗ на общую сумму 267,173 млрд рублей по номиналу (в среднем по 66,8 млрд рублей за день), что является вполне выполнимой для министерства задачей.

Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил с начала года 847,01 млрд рублей (из них 170,442 млрд рублей пришлось на размещения 25 февраля).

В ходе первого аукциона, состоявшегося 25 февраля, Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года на сумму 27,18 млрд рублей по номиналу при общем спросе 104,83 млрд рублей. Выручка от аукциона - 26,44 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,7557% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,745% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Кроме того, после аукциона ведомство смогло реализовать бумаги данного выпуска еще на 46,805 млрд рублей по номиналу.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года, были проданы бумаги на сумму 102,21 млрд рублей по номиналу при спросе 136,772 млрд рублей. Выручка от аукциона - 98,471 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 91,993% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 91,9476% от номинала, что соответствует доходности 14,76% годовых.