Поиск

Минфин РФ 25 февраля разместил ОФЗ на сумму 176,195 млрд руб. по номиналу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 25 февраля разместило в общей сложности облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 176,195 млрд рублей по номиналу, из которых бумаги на 129,39 млрд рублей были проданы на двух первичных аукционах, а оставшаяся часть (на 46,805 млрд рублей) реализована министерством в ходе дополнительного размещения после аукционов (ДРПА).

В результате общий объем размещения гособлигаций с начала 2026 года достиг 932,827 млрд рублей по номиналу, что составляет 77,7% от квартального плана в размере 1,2 трлн рублей. Таким образом, для достижения запланированного уровня размещения за оставшиеся до конца первого квартала четыре аукционных дня Минфину необходимо продать ОФЗ на общую сумму 267,173 млрд рублей по номиналу (в среднем по 66,8 млрд рублей за день), что является вполне выполнимой для министерства задачей.

Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил с начала года 847,01 млрд рублей (из них 170,442 млрд рублей пришлось на размещения 25 февраля).

В ходе первого аукциона, состоявшегося 25 февраля, Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года на сумму 27,18 млрд рублей по номиналу при общем спросе 104,83 млрд рублей. Выручка от аукциона - 26,44 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,7557% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,745% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Кроме того, после аукциона ведомство смогло реализовать бумаги данного выпуска еще на 46,805 млрд рублей по номиналу.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года, были проданы бумаги на сумму 102,21 млрд рублей по номиналу при спросе 136,772 млрд рублей. Выручка от аукциона - 98,471 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 91,993% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 91,9476% от номинала, что соответствует доходности 14,76% годовых.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

ВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банков

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

 Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

Силуанов не исключил некоторого смещения показателей бюджета 2026 г. из-за внешней конъюнктуры

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });