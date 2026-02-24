В ЕК ждут, что Европарламент одобрит торговое соглашение с США в марте

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович призвал Европарламент ратифицировать в марте торговое соглашение Евросоюза и США, передает Bloomberg.

"Нашей целью должно оставаться голосование на пленарном заседании в марте, при условии, конечно, что мы получим от США больше ясности по ситуации", - сказал еврокомиссар.

Он заверил, что администрация США хочет сохранить достигнутые с ЕС торговые договоренности.

Верховный суд США 20 февраля объявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. В ответ Трамп объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%.

В итоге, по оценкам ЕК, такой подход повысит уровень пошлин для ряда товаров ЕС выше отметки в 15%, которая была согласована на переговорах Евросоюза и США летом 2025 года.

Европарламент 23 февраля приостановил процедуру ратификации соглашения.

Евросоюз пошел на договоренности с США с 15-процетными пошлинами, чтобы избежать полноценной торговой войны с Вашингтоном, напоминал Bloomberg. Однако позднее попытки США распространить 50-процентные пошлины, предназначенные для импорта стали и алюминия, на сотни наименований других товаров, а также спор вокруг Гренландии усложнили ситуацию.