Денежная база в России выросла с 13 по 20 февраля на 76,9 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 20 февраля составил 19684,3 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 13 февраля денежная база в России равнялась 19607,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,39%, или на 76,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.