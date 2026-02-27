Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9%, до 34,2 млн тонн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе 2026 года добыча угля снизилась на 8,9% в годовом исчислении, до 34,2 млн тонн, сообщил Росстат.

К декабрю 2025 года снижение добычи составило 12,4%.

Добыча каменного угля в январе 2026 года составила 26,1 млн тонн (-8,5% к январю 2025 года), в том числе антрацита - 1,5 млн тонн (-25,3%). Производство коксующегося угля выросло на 3,4%, до 9,1 млн тонн. Прочего каменного угля добыто 15,5 млн тонн (-12,4%).

Бурого угля получено 8,1 млн т (-10,2%).

В 2025 году, по данным Росстата, добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн тонн.

Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 году достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замминистра энергетики Дмитрий Исламов.