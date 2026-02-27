Поиск

Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9%, до 34,2 млн тонн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе 2026 года добыча угля снизилась на 8,9% в годовом исчислении, до 34,2 млн тонн, сообщил Росстат.

К декабрю 2025 года снижение добычи составило 12,4%.

Добыча каменного угля в январе 2026 года составила 26,1 млн тонн (-8,5% к январю 2025 года), в том числе антрацита - 1,5 млн тонн (-25,3%). Производство коксующегося угля выросло на 3,4%, до 9,1 млн тонн. Прочего каменного угля добыто 15,5 млн тонн (-12,4%).

Бурого угля получено 8,1 млн т (-10,2%).

В 2025 году, по данным Росстата, добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн тонн.

Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 году достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Росстат Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

 Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

Сбор зерна в РФ в 2025 году составил 141,15 млн т, в том числе 91,1 млн т пшеницы

Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

 Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

Французская сахарная компания Sucden не имеет планов по продаже российского бизнеса

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });