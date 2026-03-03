Поиск

"Агроэкспорт" сообщил о росте годовой выручки от экспорта шоколада до $985 млн

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала шоколада на $985 млн, что на 16% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

"Таким образом, установлен исторический рекорд по выручке от экспорта шоколада, ранее максимум был зафиксирован в 2021 году - $864 млн", - говорится в сообщении.

В натуральном выражении отгрузки составили около 224 тысячи тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Основным импортером стал Казахстан, закупивший шоколада почти на $300 млн. В Белоруссию шоколада было отправлено почти на $188 млн, Узбекистан - на $107 млн, Киргизию - на $77 млн, Азербайджан - на более $62 млн.

Российский шоколад также поставлялся в Армению (около $47 млн), Китай (более $34 млн), Грузию (более $33 млн), Таджикистан (около $26 млн), Монголию (около $23 млн) и другие страны. Всего эта продукция экспортировалась в более 90 стран.

В 2025 году новыми экспортными направлениями стали Албания и Гана. Ранее российский шоколад в эти страны не поставлялся.

По данным Росстата, в 2025 году производство кондитерских изделий в стране (вместе с шоколадом) составило 4,1 млн тонн, что на 6% меньше, чем в 2024 году.

