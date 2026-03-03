Поиск

В ЕЦБ не исключают скачка инфляции в еврозоне в случае затяжной войны с Ираном

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Затяжная война на Ближнем Востоке и устойчивое сокращение поставок нефти и газа из этого региона могут вызвать "значительный скачок" инфляции и "резкий спад выпуска" в еврозоне, заявил Financial Times главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Скачок цен на энергоносители оказывает повышательное давление на инфляцию, особенно в краткосрочной перспективе, и такая ситуация будет негативной для экономического роста. Сила шока будет зависеть от масштаба и длительности конфликта, а переоценка риска на финансовых рынках усугубит последствия, сказал Лейн.

ЕЦБ будет "пристально следить" за ситуацией, отметил экономист и напомнил об отчете регулятора, опубликованном в декабре 2023 года. В нем содержался сценарий, при котором конфликт на Ближнем Востоке приводит к устойчивому сокращению поставок энергоносителей и "перебоям в региональной экономической активности", а в еврозоне происходит значительный скачок "стимулируемой энергоносителями инфляции и резкий спад выпуска".

Сценарий предполагал прекращение трети поставок нефти и газа через Ормузский пролив, повышение цен на нефть примерно до $130 с $80 за баррель, а также замедление роста экономики еврозоны в последующем году на 0,6 процентного пункта и ускорение инфляции более чем на 0,8 п.п.

До начала военных действий экономисты ЕЦБ прогнозировали замедление инфляции до уровня чуть ниже целевых 2% в период со второго квартала 2026 года по конец 2027 и ее возврат к цели в 2028 году.

Лейн не видит причин менять политику центробанка. "Думаю, текущий статус оптимален", - заявил он.

Без учета масштабного, длительного шока от ситуации на Ближнем Востоке экономика еврозоны "растет в районе своего потенциала", серьезных рисков перегрева нет, полагает экономист.

"В 2023-2024 годах рост был ниже потенциала, - отметил Лейн. - Свободные мощности по-прежнему есть, особенно в обрабатывающей промышленности". По его словам, для их загрузки потребуется период экономического роста выше потенциала.

Инфляция без учета волатильных цен на энергоносители остается выше целевых 2%, а удельный размер оплаты труда в конце минувшего года немного превысил ожидания, сказал экономист.

"Это не те условия, при которых я вижу аргумент за то, чтобы пойти на небольшой риск в отношении инфляции", - заявил Лейн.

