Группа "Русагро" снизила годовую чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза

Годовая выручка группы выросла на 17%, до рекордных 396,5 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО в 2025 году составила 19,9 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году (32 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Выручка выросла до 396,5 млрд рублей с 340 млрд рублей в 2024 году.

Скорректированная EBITDA выросла на 11%, до 55,97 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 14,1% (динамика не приводится). Ранее компания сообщала, что в 2024 году рентабельность по EBITDA составляла 16%.

Выручка мясного бизнеса выросла в 1,7 раза в результате консолидации группы "Агро-Белогорье" и синергетических эффектов от присоединения активов. Благодаря повышению эффективности посевной кампании и инициативам по расширению экспорта продукции выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась на 8%.

"Несмотря на плановую остановку Аткарского маслоэкстракционного завода на модернизацию протяженностью 9 месяцев, выручка масложирового бизнеса увеличилась на 7%. Поддержку продажам оказали масштабные проекты по расширению экспорта, повышению эффективности логистической схемы и обеспеченности сырьем", - говорится в сообщении.

"Сахарный бизнес показал устойчивый результат по выручке на фоне высокой конкуренции на рынке сахара в России. При этом был завершен проект по запуску систем долгосрочного хранения свеклы, который позволит улучшить результаты в 2026 году", - сообщает группа.

Как заявил гендиректор группа Тимур Липатов, выручка "Русагро", увеличившаяся по сравнению с 2024 годом на 17%, стала рекордной. По его словам, чистая прибыль снизилась в основном за счет увеличения стоимости льготных кредитов, а также отрицательных курсовых разниц на фоне укрепления курса рубля.

Группа "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. Активы расположены в 15 регионах. В состав группы входит 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих актива, 6 маслоэкстракционных заводов, 6 заводов по производству масложировой продукции, 9 сахарных заводов.

В 2025 году группа произвела 931 тысячу тонн сырого растительного масла (на 16% меньше, чем в 2024 году), 892 тысячи тонн сахара (на 15% меньше), 571 тысячу тонн свинины (в живом весе на убой, в 1,6 раза больше), реализовала 1,5 млн тонн зерновых культур (на 47% больше).