МЭА пока не готово к высвобождению стратегических резервов нефти на фоне роста цен

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Страны-участницы Международного энергетического агентства сейчас не рассматривают возможность коллективного высвобождения запасов нефти, сообщил глава МЭА Фатих Бироль. Об этом сообщает Reuters.

"На данном этапе мы к этому не готовы", - сказал Бироль.

При этом он отметил, что вариант высвобождения резервов "остается на столе".

3 марта представители стран МЭА провели внеочередное совещание из-за волатильности на нефтегазовых рынках, однако о каких-либо решениях по итогам встречи не сообщалось.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Теоретически, агентство может выступить координатором для высвобождения их части, чтобы нивелировать риски дефицита предложения на рынке. Агентство уже поступало так в течение 2022 года: страны-участницы согласовали поставки из резервов около 180 млн баррелей, половину из которых обеспечили США.

При этом последние месяцы МЭА настаивает о сохраняющемся профиците нефти на рынке. В первом квартале, согласно последнему отчету агентства, он может достичь 3,8 млн баррелей в сутки.