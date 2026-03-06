Поиск

"Мосбиржа" запустит торги мини-фьючерсами на платину и палладий

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 10 марта начнет торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на платину и палладий, сообщила площадка.

Стоимость контракта и размер гарантийного обеспечения новых инструментов в 10 раз меньше по сравнению с уже обращающимися фьючерсами на платину и палладий.

"С прошлого года мы наблюдаем резкий рост спроса на фьючерсы на драгоценные металлы, которые и сегодня сохраняют лидерство по объему торговой активности. Более 91 тысячи клиентов в феврале заключали сделки с производными инструментами на драгоценные металлы, это почти в два раза больше, чем в феврале 2025 года. Более четверти новых клиентов срочного рынка в феврале торговали фьючерсами на драгметаллы", - отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

Параметры мини-фьючерса на платину: код контракта - PLTM, котировка - в долларах США за 1 тройскую унцию, лот - 2 пеннивейта (0,1 тройской унции), шаг цены - 0,1 доллара, стоимость шага цены - 0,01 доллара.

Параметры мини-фьючерса на палладий: код контракта - PLDM, котировка - в долларах США за 1 тройскую унцию, лот - 2 пеннивейта (0,1 тройской унции), шаг цены - 0,1 доллара, стоимость шага цены - 0,01 доллара.

Новые инструменты будут доступны со сроками исполнения в июне, сентябре, декабре 2026 года и марте 2027 года.

