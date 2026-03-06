Поиск

Будапешт дал Киеву три дня на возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и на допуск инспекторов. Об этом сообщил государственный секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек.

"В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции "Броды", обеспечивающей прокачку нефти", - цитирует в пятницу Чепека телерадиоканал РТРС (Республика Сербская, БиГ).

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что никаких препятствий для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" не существует.

"На основании спутниковых снимков и оперативной информации, доступной нам, становится ясно, что никаких технических препятствий для работы нефтепровода "Дружба" нет. Мы вновь призываем президента Украины Владимира Зеленского незамедлительно восстановить поставки нефти и допустить венгерских и словацких инспекторов", - сказал он.

Венгерский премьер отметил, что Будапешт продолжит реализовывать контрмеры до тех пор, пока украинская сторона не возобновит поставки.

Украинские власти в свою очередь ранее сообщали о невозможности восстановления прокачки из-за повреждения инфраструктуры.

Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию.

