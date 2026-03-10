Поставки российской сельхозпродукции в Турцию в 2025 году выросли до $3,8 млрд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала в Турцию продукции АПК на $3,8 млрд, что на 9% больше, чем в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Экспорт в натуральном выражении превысил 12 млн тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Наибольшая выручка в прошлом году была получена от экспорта пшеницы - около $1,2 млрд. Подсолнечного масла был поставлено на сумму более $1,1 млрд, отрубей - почти на $322 млн. В топ-5 также вошли зернобобовые (на $296 млн), жмых и шрот (на $178 млн).

Наибольшие темпы роста показали отгрузки риса: если в 2024 году экспортная выручка составила $16 тысяч, то в 2025 году она выросла до $8,8 млн. Большая часть пришлась на шелушеный рис. Кроме того, экспорт семян льна вырос в 14 раз, мелассы - в 2,9 раза, ячменя - в 2,7 раза.

Максимальный объем агроэкспорта из России в Турцию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2022 году - более $5 млрд.