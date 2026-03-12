Поиск

Brent торгуется у $97,3 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе днем в четверг на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:23 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $5,32 (5,78%), до $97,3 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent превышала $100 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $4,67 (5,35%), до $91,92 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,6%.

Как сообщалось, иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе. Источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера. CNN уточняет, что горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Зарегистрированным владельцем Safesea Vishnu является американская компания Safesea Transport Inc., в то время как владелец Zefyros находится в Греции.

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу на фоне невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ.

Международное энергетическое агентство назвало перебои поставок нефти самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка.

Накануне страны-участницы договорились о поставке рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране.

"Единственное, что может привести к снижению цен на нефть - это открытие Ормузского пролива", - сказал Bloomberg TV глава отдела исследований в Sanford C. Bernstein & Co. Нил Беверидж. Он оценил потерю предложения в 20 млн баррелей в сутки.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти марки Brent на четвертый квартал 2026 года до $71 за баррель с ранее ожидавшихся $66 за баррель, WTI - до $67 за баррель с $62 за баррель. Это обусловлено ожиданиями более длительных перебоев в поставках топлива через Ормузский пролив: ранее эксперты предполагали, что перерыв составит 10 дней, а теперь прогнозируют практически полное отсутствие поставок через пролив на протяжении 21 дня, а затем - постепенное восстановление движения судов в течение месяца.

Эксперты Citi повысили прогноз средней стоимости Brent в первом квартале до $75 за баррель с $73, во втором квартале - до $78 за баррель с $70, в третьем квартале - до $68 за баррель с $62.

