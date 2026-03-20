Индия ведет с Ираном переговоры по проходу каждого своего судна через Ормузский пролив

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Индии и Ирану приходится обсуждать каждый отдельный случай, когда индийскому судну нужно миновать Ормузский пролив, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что всеобъемлющего соглашения с Тегераном по проходу судов под флагом Индии нет. Официальные лица заявляли, что переговоры идут в отношении каждого танкера", - информирует агентство.

По словам источников Bloomberg, главный переговорщик с индийской стороны - Джайшанкар, который четырежды с 28 февраля общался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Источники говорят, что с началом конфликта на Ближнем Востоке Дели занял выжидательную позицию, поскольку индийские власти поддерживали хорошие отношения с Ираном, а также с США и Израилем. "Но потребность вести диалог с Тегераном стала неотложной, заявили официальные лица в Нью-Дели", - отмечает агентство.

Неясно, какие требования мог выдвигать Тегеран. Индийские власти опровергли информацию СМИ, что Иран в ответ желал от Дели освобождения трех танкеров, задержанных в феврале из-за подозрения в контрабанде нефти.

Источники предположили, что Индия в свою очередь может решить продавать Ирану медикаменты и другие фармацевтические товары, которые не находятся под санкциями.

Однако, по словам собеседников Bloomberg из Нью-Дели, после гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани ожидается снижение интенсивности контактов Индии и Ирана. Индийские чиновники отмечают, что иранские официальные лица соблюдают осторожность при общении, чтобы снизить риск быть обнаруженными.

По информации индийского правительства, в Персидском заливе застряли 22 судна под флагом Индии, включая шесть газовозов, одно судно, перевозящие сжиженный природный газ, а также четыре танкера с сырой нефтью.