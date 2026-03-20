В ЦБ заявили, что цена отсечения должна обеспечивать долгосрочную стабильность бюджета

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Неопределенность относительно динамики цен на нефть возросла, однако параметры бюджетного правила в части цены отсечения должны опираться на консервативную оценку долгосрочной цены, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Важно откалибровать так бюджетное правило, и так цену отсечки, чтобы была обеспечена долгосрочная сбалансированность бюджета. Это очень важный фактор, который мы принимаем во внимание при принятии решений по ключевой ставке", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15% годовых.

"Параметры бюджетного правила продолжают обсуждаться в правительстве. Действительно, возросла неопределенность с точки зрения цены на нефть, но бюджетное правило важно параметризировать, на наш взгляд, исходя из консервативной оценки долгосрочной цены на нефть", - отметила Набиуллина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он в конце февраля.

В 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
