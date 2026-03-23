В Иране заявили о контроле над Ормузским проливом и отсутствии необходимости его минировать

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные удерживают контроль над Ормузским проливом, поэтому им не нужно его минировать, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана.

"Исламская Республика Ирана имеет полный и мощный контроль над регионом Персидского залива, территориальными водами Омана и Ормузским проливом", - приводит телеканал слова военного.

"В связи с этим, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости и обеспечивать безопасность", - добавил он.

Также представитель ВС Ирана предостерег страны за пределами региона от вмешательства в его дела.

В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива.

До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив
