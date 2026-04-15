Мирзиёев обсудил с Кириенко вопросы сотрудничества по мирному атому

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщила пресс-служба Мирзиёева.

Кириенко передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

С удовлетворением отмечены интенсивные контакты по всем направлениям. Отмечается устойчивый рост товарооборота, реализация проектов промышленной кооперации, расширение культурно-гуманитарного обмена.

Особое внимание уделено реализации проекта строительства первой интегрированной атомной электростанции в Узбекистане и развитию сотрудничества в сфере мирного атома.

Достигнуты договоренности об активизации взаимодействия в области цифровых технологий, молодежной и информационной политики, развития средств массовой информации и поддержки гражданских инициатив.

Госкорпорация "Росатом" и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан (Агентство "Узатом") 24 марта в Ташкенте подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в атомной и смежных областях, а также дополнительное соглашение к контракту на строительство атомной электростанции.

Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н.

В ходе выполнения комплекса работ по устройству бетонной подготовки под здание реактора, завершение которого намечено на апрель 2026 года, будет залито порядка 900 кубометров смеси. По итогам этого этапа будет выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление. Следующим ключевым событием на стройплощадке станет "первый" бетон фундаментной плиты здания реактора.

В преддверии бетонных работ было получено разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков с двумя реакторными установками РИТМ-200Н. Это решение позволяет официально закрепить выбранную локацию и приступить к полномасштабному строительству атомной станции малой мощности в рамках утверждённой комбинированной конфигурации АЭС.

Разрешение выдано в соответствии с национальными нормами и требованиями международных стандартов безопасности.