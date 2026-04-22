Росстат отметил снижение добычи угля в I квартале на 6,1%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России добыча угля в I квартале 2026 года снизилась на 6,1% в годовом измерении, до 105 млн т, сообщил Росстат.

В марте 2026 года добыча составила 36,2 млн т, что на 4,1% ниже показателя марта 2025 года, но на 5,1% превысило уровень февраля 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-марте 2026 года составила 79,4 млн т (-7,4% к аналогичному периоду 2025 года), в том числе антрацита - 4,9 млн т (-18,7%). Производство коксующегося угля выросло на 2,1%, до 26,5 млн т. Прочего каменного угля добыто 47,9 млн т (-10,7%).

Бурого угля получено 25,4 млн т (-1,7%).

Ранее Росстат сообщал, что в 2025 году добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн тонн.

Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 году достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замглавы ведомства Дмитрий Исламов.

