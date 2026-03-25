Рост цен на бензин на АЗС с 17 по 23 марта ускорился до 0,36%

С начала года бензин почти "догнал" общую инфляцию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России с 17 по 23 марта потребительские цены на бензин выросли к предыдущей неделе на 0,36% после роста на 0,25% с 11 по 16 марта (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного в начале марта), на 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная "неделя" связана с дополнительным праздничным выходным), на 0,07% с 25 февраля по 2 марта и на 0,26% с 17 по 24 февраля, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 23 марта подорожал на 2,77%, почти догнав общую инфляцию, которая за тот же период составила 2,78%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 23 марта была на уровне 66,55 руб. (на 16 марта - 66,31 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,02 руб. (62,79 руб.), АИ-95 - 68,43 руб. (68,18 руб.), АИ-98 - 92,36 руб. (91,12 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 17 по 23 марта подскочили на 0,24% после роста на 0,06% с 11 по 16 марта, снижения на 0,01% с 3 по 10 марта, на 0,03% с 25 февраля по 2 марта, повышения на 0,04% с 17 по 24 февраля. С начала года рост цен составил 1,79%.

Средняя цена ДТ в стране на 23 марта - 77,60 руб. за литр (на 16 марта - 77,42 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).