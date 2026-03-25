Россия в феврале сократила выпуск стального проката на 5,4% к январю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2026 года сократила выпуск стального проката на 5,4% к январю, производство к февралю прошлого года упало на 5,9%, до 4,2 млн тонн, сообщил Росстат.

В январе-феврале выпуск проката опустился на 7,6%, до 8,7 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце уменьшился на 14,1% к январю, а к февралю 2025 года - на 10,8%, составив 3,9 млн тонн. За два месяца 2026 года показатель сократился на 6,8%, до 8,4 млн тонн.

Производство легированной стали в феврале составило 1 млн тонн (+4,1% к январю и -19,5% к февралю 2025 года). За два месяца этого года было выплавлено 1,9 млн тонн такой стали (-21,9% г/г).

Объем выплавки чугуна упал на 15,4% к январю и на 8,2% к февралю 2025 года, составив 3,7 млн тонн. За январь-февраль выпуск чугуна понизился на 4,1%, до 8,2 млн тонн.

Стальных труб, пустотелых профилей и фитингов произведено в прошлом месяце 0,7 млн тонн, что на 23,7% больше предыдущего месяца, по сравнению с февралем 2025 года падение составило 22,7%. В январе-феврале показатель опустился на 27,6%, до 1,3 млн тонн.

По данным Росстата, производство железорудного концентрата в прошлом месяце составило 6,6 млн тонн, что на 12% ниже значения января (7,5 млн тонн) и на 8,3% ниже показателя февраля 2025 года (7,2 млн тонн). В январе-феврале было выпущено 14,1 млн тонн железорудного концентрата (15,2 млн тонн в январе-феврале 2025 года).

Производство нержавеющей стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нержавеющей стали в феврале составило 15,6 тысячи тонн (9,4 тысячи тонн в январе и 22,2 тысячи тонн в феврале 2025 года). За два месяца этого года было выпущено 25,1 тыс. тонн металла, что почти вдвое ниже показателя января-февраля 2025 года в 44,5 тысяч тонн.