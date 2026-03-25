В России производство СПГ в феврале выросло на 6,2%, до 2,9 млн тонн

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2026 года производство сжиженного природного газа составило 2,9 млн тонн, что на 6,2% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

За два месяца производство достигло 6,2 млн тонн, что на 7,3% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".