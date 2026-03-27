Крупнейшие СПГ-заводы Австралии приостановили работу из-за циклона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мощный тропический циклон в Западной Австралии нарушил производство на крупнейших заводах страны по производству СПГ, принадлежащих Chevron Corp. и Woodside Energy.

Это усугубит глобальный дефицит поставок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, отмечает агентство Reuters.

Австралия стала вторым по величине экспортером СПГ в мире после того, как Катар в этом месяце остановил производство из-за повреждения мощностей в результате иранских ударов. Поставки СПГ из стран Ближнего Востока также были нарушены блокировкой Ормузского пролива.

Chevron заявила, что работает над восстановлением производства на заводах Gorgon и Wheatstone в Западной Австралии после перебоев из-за тропического циклона "Нарелле", обрушившегося на эту часть страны в пятницу. Gorgon – крупнейший в Австралии экспортный СПГ-терминал мощностью 15,6 млн тонн в год. Wheatstone выпускает 8,9 млн тонн в год.

Woodside сообщила, что циклон нарушил работу газоперерабатывающего завода в Каррате. Он является наземным перерабатывающим предприятием для North West Shelf – старейшего и второго по величине СПГ-проекта в Австралии мощностью 14,3 млн тонн в год.

"Это усугубит напряженность на газовом рынке Азии и Европы, особенно если потребуется больше нескольких дней, чтобы нормализовать уровень добычи в Австралии", - полагает аналитик MST Marquee Сол Кавоник.