В Казахстане отметили хороший прогресс в переговорах с Россией по АЭС "Балхаш"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с с Россией о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции "Балхаш" демонстрируют хороший прогресс, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве Казахстана по атомной энергии.

"В рамках реализации проекта строительства АЭС "Балхаш" ведется системная работа с участием всех заинтересованных сторон. Переговорный процесс демонстрирует хороший прогресс, - говорится в ответе ведомства на запрос. - Все решения и конкретные параметры будут озвучены дополнительно после завершения необходимых процедур".

В феврале сообщалось, что госорганы двух стран продолжают согласовывать проекты соглашений о строительстве АЭС в Казахстане.

В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом", строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

