Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в пятницу на сигналах эскалации ближневосточного конфликта.

Майские фьючерсы на Brent достигали на лондонской бирже ICE Futures $112,1 за баррель, но к 19:35 по Москве подешевели до $111,69, демонстрируя рост на $3,68 (3,41%).

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,82 (4,04%), до $98,3 за баррель.

Часть системы энергоснабжения и сталеплавильный цех металлургического завода, принадлежащего иранской Mobarakeh Steel, получили повреждения после ударов Израиля, передает Bloomberg.

Иран после этой атаки рассматривает сталелитейные заводы в Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте в качестве законных военных целей, передает Tasnim со ссылкой на источники.

Кроме того, США и Израиль нанесли удар по заводу по производству желтого кека (урановый концентрат) в Ардакане, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Госсекретарь США Марко Рубио при этом заявил, что война на Ближнем Востоке продлится "недели, а не месяцы".