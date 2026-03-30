Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% в начале основной сессии торгов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне дорожающих металлов и нефти (фьючерс на Brent превысил $116 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей остается неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2797,96 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1086,24 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Русала" (+4%), "Эн+ груп" (+2,3%), "Татнефти" (+1,7%), "Роснефти" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 марта, составляет 81,1443 руб. (-98,71 копейки).

Завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminium (EGA) в ОАЭ получил значительный ущерб в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа (KEZAD) в Абу-Даби в субботу утром, сообщил телеканал Al Jazeera. "В результате атаки пострадало множество сотрудников. (...) Оценка ущерба продолжается", - цитирует телеканал заявление компании. В EGA подчеркнули, что "ущерб – существенный". EGA – крупнейший производитель алюминия в ОАЭ. Завод компании в Аль-Тавиле специализируется на переработке лома и производстве первичного алюминия.

Подорожали утром также акции АФК "Система" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы"), "Хэдхантера" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-1%), "ВК" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,7%), ВТБ (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу назвал не соответствующими действительности заявления, что американские гарантии безопасности Киеву увязываются с отводом украинских военных из Донбасса. "Это ложь. Очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает – это неправда. Ему сказали не это", - сказал Рубио в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится", - разъяснил Рубио.

Он отметил, что США лишь довели до сведения Киева позицию РФ по Донбассу: если украинские власти не пойдут на уступки, конфликт продолжится. Рубио подчеркнул, что в данном случае решение остается за Киевом, Вашингтон лишь выполняет функции посредника. Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему желают урегулировать украинский кризис, однако новых встреч по этой теме пока не запланировано.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, что у США есть рычаги влияния на Киев, и Москва призывает воспользоваться ими. "Именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", - считает Ушаков.

По его словам, Россия также призывает американских коллег оказать давление на Киев с целью исполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложными публикации западных СМИ о том, что Россия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что военную операцию США против Ирана пока нельзя считать завершенной. Говоря о дальнейших военных планах, Трамп сообщил, что США предстоит нанести удары "по еще 3554 целям" в Иране. "Это будет сделано сравнительно быстро", - пообещал президент США.

В последние недели он неоднократно заверял, что США фактически уже одержали победу в вооруженном противостоянии с Ираном. При этом политические оппоненты Трампа критикуют его за недостаточно четкие формулировки целей операции против Ирана.

Газета Тhe New York Times сообщила в субботу, что с прибытием американского экспедиционного батальона морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток могут начаться военные операции по разблокировке Ормузского пролива. Как отмечает издание, военные эксперты считают, что с помощью морской пехоты Пентагон сможет атаковать иранские острова в Персидском заливе и Ормузском проливе с целью уничтожения там баз, которые угрожают коммерческому судоходству. Для проведения таких операций прибывшие морпехи имеют необходимое вооружение и воздушное прикрытие. Но очистка всех этих островов от иранских сил займет много времени.

Эксперты указывают, что пока неясно, какие конкретно задачи будут поставлены перед морскими пехотинцами по открытию Ормузского пролива, который в значительной степени закрыт из-за атак иранских сил. Авиаудары США уже лишили Иран больших военных кораблей, и он начал активно использовать быстроходные катера с минами, способные уклоняться от ударов авиации. Эти катера могут запускаться с побережья и с островов, расположенных вблизи Ормузского пролива.

По сообщению газеты The Washington Post, военное министерство США прорабатывает план, предусматривающий несколько недель наземных боевых действий на территории Ирана. "По словам американских официальных лиц, Пентагон готовится к наземным операциям в Иране, которые продлятся недели", - информирует издание. Источники добавили, что о полноценном вторжении в Иран речь не идет, скорее, действия США ограничатся рейдами, которые будут вести силы специальных операций и обычные пехотные подразделения.

США заявляют о желании вести переговоры с Тегераном, но на самом деле ведут приготовления к наземной операции, заявил в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. "Враг публично направляет послания о переговорах, а тайным образом планирует наземную операцию", - приводит "Аль-Джазира" слова Галибафа. Он отметил, что иранские военные готовы к противостоянию американским войскам. По словам спикера, Иран ведет долгую и сложную борьбу, в которой в итоге одержит верх. Галибаф пообещал, что Иран не прекратит ракетные удары.

Трамп в интервью Financial Times заявил, что хочет завладеть иранской нефтью и рассматривает возможность захвата острова Харк. Он сравнил этот шаг с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность "на неопределенный срок". По мнению Трампа, США могли бы справиться с захватом острова Харк "очень легко".

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, к факторам давления на рынок акций РФ можно отнести укрепление рубля, что негативно сказывается на выручке экспортно-ориентированных компаний. Дополнительное давление оказывает решение США о продлении санкций против России, принятое на прошлой неделе. Геополитическая напряженности сохраняется - ситуация на Ближнем Востоке далека от деэскалации, также нет каких-либо подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Президент России призвал компании не "проесть" высокие нефтяные доходы, увеличив за счет них дивидендные выплаты, подчеркнув, что благоприятная ценовая конъюнктура может носить временный характер. Все это создает условия для повышенной волатильности и сдерживает интерес инвесторов к российским активам, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи в пятницу протестировал сверху вниз наклонную линию восходящего тренда от 28 октября 2025 года в зоне 2788 пунктов. В ходе текущей нисходящей коррекции индекс МосБиржи может дойти до уровней поддержки 2770 и далее 2708 пунктов. В случае отскока сопротивлением может выступить уровень 2885 пунктов, считает Гудым.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в понедельник на рынке акций РФ может сохраниться безыдейность.

В минувшую пятницу индекс МосБиржи провалился ниже 2800 пунктов в отсутствие поддерживающих новостей, на фоне ухудшения динамики мировых рынков в условиях неуверенности в устойчивости высоких цен на нефть и способности российских компаний в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынков энергоносителей. В выходные индекс смог вернуться чуть выше 2800 пунктов - в ходе малоликвидных торгов частные инвесторы предпочли попробовать поднять котировки ликвидных бумаг, целый ряд которых выглядит технически перепроданным, в надежде на привычные попытки рынка подрасти в начале недели и сохранение поддержки со стороны нефти.

Наиболее уверенно выглядят акции "Русала", сумевшие вернуться выше 40 руб. за штуку. Поддержку компании оказывают перспективы перебоев поставок алюминия из Персидского залива, подталкивающие вверх мировые цены и еще улучшающие виды на операционные показатели самого "Русала". Также неплохо смотрелся еще один бенецифиар конфликта на Ближнем Востоке, бумаги "Газпрома", завершившие неделю у отметки 138 руб., на максимумах с августа.

"Учитывая отсутствие значимых новых вводных на утро и новые попытки нефтяных котировок откатиться, сегодня на рынок акций смотрим осторожно. Ждем проторговки индексом МосБиржи района 2800 пунктов, скорее волатильной, - отмечаем дефицит идей для роста в "весовых" бумагах и повышенную чувствительность сантимента к новостям", - отмечает эксперт.

Рынки акций за рубежом

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1,7-2,2% во главе с Nasdaq, внимание инвесторов было сосредоточено на ближневосточном конфликте.

Президент США Дональд Трамп вновь отложил атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, однако очередные удары в регионе ограничили поток танкеров в Ормузском проливе, пишет Trading Economics. По информации The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще до 10 тыс. солдат.

Скачок цен на энергоносители в этом месяце уже снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в текущем году, а война усилила стагфляционные риски для американской экономики.

Эти риски еще больше выросли после новостей о том, что Китай начал два расследования в отношении торговых практик США.

Между тем член совета управляющих ФРС Майкл Барр считает, что американский центробанк находится в хорошем положении, чтобы удерживать ключевую процентную ставку на текущем уровне, тем самым дав себе больше времени для оценки инфляционных рисков.

Устойчивое нахождение инфляции на уровне выше целевых 2% грозит тем, что сырьевой шок станет крупной проблемой, а не просто разовым неблагоприятным событием, заявила в ходе конференции в Сан-Франциско президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон. По ее мнению, выросли риски как для инфляции, так и для экономического роста, но рынок труда хрупок и не разгоняет рост цен.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Военные действия на Ближнем Востоке идут пятую неделю подряд, и признаков деэскалации по-прежнему нет. Трамп заявил, что хотел бы завладеть иранской нефтью и рассматривает возможность захвата острова Харк. Кроме того, к конфликту подключились поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, которые атакуют Израиль.

Эксперты ожидают ускорения глобальной инфляции вслед за скачком цен на нефть из-за ближневосточной войны, а также замедления темпов роста экономики и ужесточения позиции ведущих мировых ЦБ, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают пятничный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $116,34 за баррель (+3,4% и +4,2% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $101,95 за баррель (+2,3% и +5,4% в пятницу).

Цена на Brent может продемонстрировать рекордный одномесячный рост в марте на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, практически парализовавших поставки через Ормузский пролив. В этом месяце Brent подорожала на 60%.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта, в который в минувшие выходные вступили йеменские хуситы.

Эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Президент США Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Глава Белого дома считает, что в Иране уже произошла смена режима. В опубликованном в ночь на понедельник интервью Financial Times Трамп назвал новые власти Ирана "совершенно иными" и "очень профессиональными" людьми.

Тем временем Штаты продолжают перебрасывать в регион силы сухопутных войск. В Тегеране утверждают, что заявления Вашингтона о стремлении к переговорам - лишь прикрытие для подготовки к наземной операции.