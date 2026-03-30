Министры G7 готовы работать над обеспечением стабильности на энергетическом рынке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей, говорится в заявлении министров финансов G7. Об этом пишет Guardian.

"Мы готовы принять все необходимые меры в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе для сохранения стабильности и безопасности энергетического рынка", - заявили министры.

Страны G7 признают важность "скоординированных международных действий для смягчения негативных последствий и обеспечения макроэкономической стабильности".

Министры также призвали "страны воздержаться от введения необоснованных ограничений на углеводороды и связанные с ними продукты".

Встреча министров прошла 30 марта онлайн.