Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил коллегам по G7, что военная кампания против Ирана не продлится более нескольких недель, сообщает в пятницу The National со ссылкой на источники.

"Послание Рубио заключалось в том, что война не продлится слишком долго. Это вопрос нескольких недель. США достигли многих своих военных целей", - заявили источники.

Кроме того, отмечает газета, в ходе консультаций по Ирану на министерской встрече G7 во Франции "Рубио не выдвигал никаких требований к европейцам". The National поясняет, что Вашингтон не ожидал от европейской стороны участия в разблокировании Ормузского пролива, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, критикующего союзников по НАТО за невыполнение этого требования.

По словам источников, состоялось обсуждение, "основанное на том, что США не будут ничего требовать от европейцев сейчас, а предложат что-то сделать после конца военной кампании".

Между тем накануне Трамп в очередной раз подверг критике позицию стран НАТО по израильско-американской операции в Иране.

"Страны НАТО не сделали ничего, чтобы помочь нам в борьбе с Ираном - безумной страной, которая теперь уже понесла большие военные потери", - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

Вашингтону "ничего не нужно от НАТО, однако мы никогда не забудем эти важные обстоятельства", добавил президент США.

Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он отмечал, что страны-члены альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы предпринимать действия по разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию.

"Бумажный тигр" – китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х годах благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его, в частности, по отношению к американцам.