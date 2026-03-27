Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил коллегам по G7, что военная кампания против Ирана не продлится более нескольких недель, сообщает в пятницу The National со ссылкой на источники.

"Послание Рубио заключалось в том, что война не продлится слишком долго. Это вопрос нескольких недель. США достигли многих своих военных целей", - заявили источники.

В миреТрамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливеТрамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливеЧитать подробнее

Кроме того, отмечает газета, в ходе консультаций по Ирану на министерской встрече G7 во Франции "Рубио не выдвигал никаких требований к европейцам". The National поясняет, что Вашингтон не ожидал от европейской стороны участия в разблокировании Ормузского пролива, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, критикующего союзников по НАТО за невыполнение этого требования.

По словам источников, состоялось обсуждение, "основанное на том, что США не будут ничего требовать от европейцев сейчас, а предложат что-то сделать после конца военной кампании".

Между тем накануне Трамп в очередной раз подверг критике позицию стран НАТО по израильско-американской операции в Иране.

"Страны НАТО не сделали ничего, чтобы помочь нам в борьбе с Ираном - безумной страной, которая теперь уже понесла большие военные потери", - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

Вашингтону "ничего не нужно от НАТО, однако мы никогда не забудем эти важные обстоятельства", добавил президент США.

Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он отмечал, что страны-члены альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы предпринимать действия по разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию.

"Бумажный тигр" – китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х годах благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его, в частности, по отношению к американцам.

США G7 Иран НАТО ЕС Марко Рубио Дональд Трамп
Новости по теме

Новости

В Иране заявили, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Араке

Апелляция в США освободила Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF

Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

 Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители

В Белом доме подозревают, что Израиль хочет дискредитировать вице-президента США

 В Белом доме подозревают, что Израиль хочет дискредитировать вице-президента США

Президент Кубы заявил об исчезновении двух мексиканских судов с гуманитарной помощью

Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

 Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Китай начал два расследования в отношении торговых практик США
