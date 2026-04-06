Винодельня семьи Ткачева в 2026 году намерена увеличить выручку на 15%

2025 год "Шато де Талю" завершил с ростом чистого убытка в пять раз

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил прошлый год с ростом чистого убытка по РСБУ в пять раз относительно 2024 года - до 467,7 млн рублей, говорится в отчете компании.

"Год выдался сложным в связи с погодными условиями и с общим снижением уровня жизни населения. Следствием чего явился убыток", - поясняется в отчете.

"Шато де Талю" только "входит в рынок", с целью увеличения продаж ведется работа по расширению ассортимента, поиску новых рынков сбыта, заключаются договоры с покупателями, планируется вход в новые сети.

Выручка в 2025 году выросла на 4% - до 521,5 млрд рублей, в том числе, от реализации продукции - на 3,7%, до 422 млн рублей, от сдачи в аренду помещений - вдвое, до 44,3 млн рублей. Себестоимость продаж снизилась на 3,4% и составила 433,5 млн рублей. В результате, валовая прибыль возросла в 1,7 раза - до 88 млн рублей, а убыток от продаж снизился 19%, до 128,3 млн рублей.

Коммерческие расходы "Шато де Талю" в прошлом году увеличились на 12,5% - до 125,3 млн рублей.

Прочие доходы сократились в 1,7 раза - до 49,4 млн рублей, а прочие расходы - на 19%, до 49,9 млн рублей.

Кроме того, существенно - в 1,6 раза возросли проценты к уплате, до 380,65 млн рублей.

В 2026 году компания рассчитывает получить 598,7 млн рублей выручки. Таким образом, рост может составить 15%. Планируется открыть винотеки в Сочи, Красной Поляне, Москве, Петербурге и других городах. Кроме того, в перспективе запланировано открытие винного СПА-отеля, создание экскурсионного бюро, что приведет к росту числа покупателей продукции.

Площадь виноградников сейчас превышает 185 гектаров, сообщает сайт компании.

В июле 2020 года комплекс "Шато де Талю" приступил к розливу первой партии вин. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% - финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина - от выращивания винограда до производства напитка и его последующей реализации. Для этого с 2007 года были высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов и построена винодельня.

В 2021 году при винзаводе был открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей.

Винодельческий комплекс является частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Согласно отчету за 2025 год, бенефициарными владельцами компании являются бывший глава Минсельхоза России Александр Ткачев (79%), его женаа Ольга Ткачева (20%) и РСХБ (1%).