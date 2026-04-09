OpenAI остановила строительство дата-центра в Великобритании Stargate UK

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI остановила реализацию флагманского проекта в сфере ИИ-инфраструктуры в Великобритании - Stargate UK, пишет Financial Times.

Компания объяснила такое решение высокой стоимостью энергоресурсов и регуляторной неопределенностью. Изначально предполагалось, что строительство дата-центра в рамках этого проекта начнется на северо-востоке Англии в первом квартале 2026 года.

OpenAI заявила, что приостановке проекта способствовали опасения в отношении политики британского правительства в сфере ИИ, в частности решение отложить спорные изменения, которые упростили бы компаниям сектора использование защищенного авторским правом контента для обучения моделей.

"Мы продолжаем прорабатывать проект Stargate UK и продвинемся дальше, когда сложатся подходящие для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру условия, в том числе, в плане регуляторной среды и стоимости энергоносителей", - говорится в сообщении OpenAI.

Компания отметила, что намерена продолжить расширение присутствия в Лондоне, являющемся ее крупнейшим международным исследовательским хабом.

План строительства дата-центра в партнерстве с британской Nscale был представлен OpenAI в сентябре 2025 года в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Предполагалось, что проект будет способствовать привлечению миллионов долларов инвестиций в британский ИИ-сектор.

Глобальный проект Stargate, анонсированный OpenAI совместно с Oracle Corp. и SoftBank Group, предусматривает инвестиции в $500 млрд в строительство ИИ-инфраструктуры по всему миру.

В последнее время OpenAI пересматривает инвестиционную стратегию. За последнее время компания также объявила о сокращении инвестиций в дата-центр в Остине и отказалась от поддержки ИИ-генератора видео Sora.