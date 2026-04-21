Набсовет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в 37,64 руб./акция

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,173 млрд руб., что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля 2026 года.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 5 июня.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что банк мог заплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,75 руб./акция (прогнозы были в диапазоне 37,6-38 руб./акция).

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн руб., с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн руб. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн руб.

По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели направлено 786,9 млрд руб. (50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.