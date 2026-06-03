Евросоюз сохраняет курс на отказ от ископаемого топлива

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила анализ текущей экономической ситуации в Евросоюза - "Весенний пакет Европейского семестра", который, учитывая "влияние энергетического шока" из-за конфликта на Ближнем Востоке, придерживается курса поэтапного отказа от ископаемого топлива.

"Мы по-прежнему настаиваем на том, что любые меры поддержки домохозяйств и предприятий должны быть временными, целенаправленными, своевременными и не должны увеличивать совокупный спрос на ископаемое топливо", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

Более того, по его словам, "меры по укреплению структурной устойчивости европейской энергетической системы и ускорению перехода от ископаемого топлива могут воспользоваться существующей гибкостью в рамках фискальной политики".

"Пакет Европейского семестра", помимо детальной оценки экономической, социальной и бюджетной ситуации в каждом государстве-члене ЕС и выявления дисбалансов, содержит конкретные рекомендации Еврокомиссии по реформам, например, в сфере занятости, инвестиций, декарбонизации и бюджетным мерам.