Россия в марте нарастила выпуск СПГ на 13,3% до 3,3 млн тонн

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2026 года производство сжиженного природного газа составило 3,3 млн тонн, что на 13,3% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

За три месяца производство достигло 9,5 млн тонн, что на 9,3% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".