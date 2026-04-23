Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердят финальные дивиденды за 2025 год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании 23 апреля должны утвердить годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, решить вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2025 года и избрать новый состав совета директоров.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" ранее рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию. Собранию акционеров будет предложено установить 4 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года. Участие в ГОСА возможно как путем присутствия и голосования в месте его проведения, так и путем заочного голосования. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 30 марта 2026 года.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 287 млрд рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года были выплачены в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию (в 2024 году 514 рублей/акция). Суммарный дивиденд за 2025 год составит 675 рублей, за 2024 год этот показатель был 1055 рублей/АО. Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности LUKOIL International GmbH (LIG) в 2025 году составил 1,06 трлн рублей.

НК выплачивает дивиденды дважды в год. Базой для выплат акционерам служит показатель скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на выплаты должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки. "ЛУКОЙЛ" использует для выплаты финальных дивидендов за 2025 год не только прибыль, полученную в прошлом году, но и часть ранее нераспределенной прибыли прошлых лет. За 2025 год "ЛУКОЙЛ" получил 403,735 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, 275,068 млрд уже распределил в виде промежуточных дивидендов. Оставшиеся 128,668 млрд рублей. НК также намерена выплатить акционерам, но общая сумма финальных дивидендов больше - 192,6 млрд рублей. Разница будет покрыта за счет нераспределенной прибыли 2022 года, следует из материалов к ГОСА.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.

Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" в 2025 году в России снизилась на 2,2%, до 1,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча нефти упала на 2,1%, до 74,9 млн тонн, - на 4%, до 17,4 млрд куб. метров.

22 октября 2025 года США ввели ограничительные меры против компании, дав разрешение на завершение операций с НК и ее дочерними обществами (где "ЛУКОЙЛу" принадлежит 50% и более) на один месяц, до 21 ноября 2025 года. После введения этих ограничений компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США была выдана лицензия, позволяющая проводить сделки, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче компании LIG и ее активов, при этом запрещающая перечисление средств лицам в России или на российские счета. Первоначально данная лицензия была выдана на срок до 13 декабря 2025 года, однако впоследствии она несколько раз продлевалась и в настоящее время действует до 1 мая 2026 года.

"ЛУКОЙЛ" после введения в отношении компании американских и британских санкций объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC.

Лондон разрешил операции с международными активами компании до 25 августа 2026 года.

НК на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тысяч заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 345 млрд баррелей н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн тонн. Ряд зарубежных активов НК получил исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также Каспийский трубопроводный консорциум.

"ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в LUKOIL International GmbH и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн рублей.