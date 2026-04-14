OFAC разрешил до 29 октября работу зарубежных АЗС "ЛУКОЙЛа" и сделки с активами в Болгарии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 октября 2026 года, говорится в сообщении ведомства.

Срок ранее выданного разрешения заканчивался 29 апреля.

Соответствующим документом разрешаются все сделки, запрещенные санкциями, с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, которые обычно связаны с приобретением товаров и услуг у АЗС или их обслуживанием, эксплуатацией или ликвидацией.

"ЛУКОЙЛ" включен в санкционный список США 22 октября 2025 года.

Помимо этого, до 29 октября продлевается разрешение сделок, связанных с определенными юридическими лицами группы в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD. Действие разрешения также должно было закончится 29 апреля 2026 года. Лондон продлил разрешение на ведение бизнеса с болгарскими "дочками" "ЛУКОЙЛа" до 13 августа 2026 года.