Поиск

OFAC разрешил до 29 октября работу зарубежных АЗС "ЛУКОЙЛа" и сделки с активами в Болгарии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 октября 2026 года, говорится в сообщении ведомства.

Срок ранее выданного разрешения заканчивался 29 апреля.

Соответствующим документом разрешаются все сделки, запрещенные санкциями, с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, которые обычно связаны с приобретением товаров и услуг у АЗС или их обслуживанием, эксплуатацией или ликвидацией.

"ЛУКОЙЛ" включен в санкционный список США 22 октября 2025 года.

Помимо этого, до 29 октября продлевается разрешение сделок, связанных с определенными юридическими лицами группы в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD. Действие разрешения также должно было закончится 29 апреля 2026 года. Лондон продлил разрешение на ведение бизнеса с болгарскими "дочками" "ЛУКОЙЛа" до 13 августа 2026 года.

США OFAC ЛУКОЙЛ Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов