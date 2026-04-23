Brent остается в плюсе и торгуется у $102,92 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов.

Рынок растет четвертую сессию подряд в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта. Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив.

К 14:30 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (0,99%) до $102,92 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,1 (1,18%), до $94,06 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость цена Brent поднималась до $106,15 за баррель, WTI - до $97,22 за баррель.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

22 апреля стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.

"Рынок в данный момент находится на пороге перехода от ожиданий, что соглашение вот-вот будет достигнуто к пониманию, что это может занять гораздо больше времени", - отмечает аналитик SEB Бьярне Шилдроп. Если открытия Ормузского пролива в начале мая не произойдет, цены, вероятно, пойдут вверх как на нефть, так и на нефтепродукты, говорит эксперт.

Минэнерго США неожиданно сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой недедле на на 1,93 млн баррелей. Товарные запасы бензина упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей. Экспорт нефти из США вырос на 137 тысяч баррелей в сутки - до рекордных 12,88 млн б/с.