"Делимобиль" перечислил в НРД средства для погашения выпуска облигаций на 1,9 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) денежные средства для погашения облигационного выпуска серии 001Р-05, сообщила пресс-служба эмитента.

Выпуск облигаций объемом 1,88 млрд рублей (с учетом досрочного погашения ранее выкупленных по оферте бумаг) планово погашается 12 мая.

"Мы в полном объеме перевели средства на погашение пятого выпуска облигаций - для нас принципиально важно неукоснительно выполнять обязательства перед инвесторами (...) Публичный долговой рынок остается для нас ключевым источником финансирования, а прозрачная и взвешенная финансовая политика - основой доверия со стороны инвесторов", - отметил основатель и генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани.

Сейчас в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 17,3 млрд рублей. Кроме того, 8 мая "Делимобиль" начал размещение на бирже 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона по выпуску установлен в размере 22% годовых.

Помимо текущего погашения, 22 мая эмитенту предстоит погасить выпуск бондов объемом 4,1 млрд рублей, в октябре - еще один заем на 3,3 млрд рублей.

"Делимобиль" работает в 16 городах России, в его парке 27,3 тысячи машин.

По итогам 2025 года выручка компании выросла на 11% - до 30,8 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 3,5% - до 6,18 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 3,7 млрд рублей против 8 млн рублей прибыли по итогам 2024 года.

Ранее на этой неделе компания сообщила о достижении договоренности с банком ВТБ о привлечении финансирования на сумму до 6,7 млрд рублей в формате возвратного лизинга. Вслед за этим АКРА сняло статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу компании (рейтинг продолжает действовать на уровне BBB+(RU) с негативным прогнозом), мотивировав это включением в "белые списки" Минцифры, а также получением агентством подтверждения того, что "Делимобиль" заключил договор с одним из крупнейших банков России о предоставлении компании финансирования в размере, достаточном для рефинансирования значительной части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 году.