Доллар укрепляется к основным мировым валютам на новостях об ударах по Ирану

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара США умеренно растет к евро, фунту стерлингов и иене утром во вторник на фоне повышенного спроса на защитные активы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

"Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней.

Между тем член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что регулятору, вероятно, придется повысить основные процентные ставки в июне, даже если к этому времени США и Ирану удастся подписать мирное соглашение.

"С учетом масштаба и продолжительности наблюдаемого шока, игнорировать его больше нельзя, - сказала она. - Исходя из имеющейся на данный момент информации, я полагаю, что в июне потребуется повышение ставок".

Глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, который покинет свой пост в конце мая, заявил в интервью газете Le Figaro, что регулятор без колебаний примет меры для сдерживания инфляции и её возврата к целевому уровню в 2%.

Пара евро/доллар по данным на 9:19 по московскому времени торгуется на уровне $1,1631 по сравнению с $1,1643 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет около 0,1%.

Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,2% и составляет $1,3474 против $1,3505 по итогам торгов в понедельник.

Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,1% и находится на уровне 159,06 иены по сравнению со 158,91 иены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,7875 юаня.