Россия готова нарастить объемы прокачки казахстанской нефти по КТК

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова нарастить объемы прокачки казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил телеканалу "Россия 24" российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Мы готовы наращивать объемы прокачки казахстанской нефти (по КТК - ИФ)", - сказал дипломат.

Он добавил, что КТК будет работать и впредь, несмотря на попытки нанести ущерб инфраструктуре этого проекта.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.