Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, может перераспределить транзит по другим маршрутам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан не ожидает снижения добычи нефти после возможной приостановки Россией транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"Нет, снижение добычи не предусматривается. У нас есть возможность перераспределить данный объем по другим маршрутам", - сказал Аккенженов журналистам в среду.

Он уточнил, что речь (о возможной приостановке - ИФ-К) идет пока только о мае.

"Естественно, мы перераспределяем все объемы по другим маршрутам. Туда входит трубопровод КТК, куда входят другие направления. Это и Усть-Луга, Китайская Народная Республика и так далее", - добавил он.