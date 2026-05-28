В апреле инвестиции нерезидентов в ОФЗ выросли до 1,083 трлн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле 2026 года увеличился на 38 млрд рублей, или на 3,6%, до 1,083 трлн рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-апреле 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 75 млрд рублей, или на 7,4%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в апреле увеличился на 946 млрд рублей, или на 3,0%, до 32 трлн 45 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 мая осталась на уровне 3,4%, как и месяцем ранее.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей (на 38,3%), в 2023 году - на 495 млрд рублей (25%) и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей (35,8%).