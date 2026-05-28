Сбербанк готовит инфраструктуру для запуска операций с криптовалютой

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк готовит инфраструктуру для запуска операций с криптовалютой, когда будут приняты соответствующие нормативные акты, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы тоже выстраиваем свою инфраструктуру. Мы считаем позитивным принятие в первом чтении этого закона. Это правильный шаг. Ожидаем его оперативного принятия во втором чтении. У нас есть, конечно, ряд предложений по усовершенствованию законодательства, мы в активном диалоге с ЦБ. При этом считаем, что те нормы, которые уже заложены сейчас, они очень правильные, прогрессивные, мы их очень ждем. Мы готовим максимально широкую инфраструктуру. Наши клиенты должны получать этот опыт и эти инструменты, мы хорошо и уверенно себя в этом чувствуем", - сказал он.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалюты), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

Александр Ведяхин Сбербанк Банк России ЦБ РФ
